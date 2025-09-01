Çine’de Patlayıcı İmalatında Patlama Meydana Geldi

PATLAYICI ÜRETİM TESİSİNDE PATLAMA

Aydın’ın Çine ilçesinde, patlayıcı üretimi gerçekleştiren bir tesiste imha alanında bir patlama yaşandı. Alınan bilgilere göre, Bağlarbaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren tesisin imha alanında meydana gelen bu olay sonucunda 5 kişi yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere taşındı. Güvenlik önlemleri alan ekipler, olayla ilgili detaylı bir inceleme yürütmeye devam ediyor.