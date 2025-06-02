Çine’de Sıcak Nokta Uygulaması Gerçekleşti

ÇİNE İLÇESİNDE GÜVENLİK UYGULAMASI YAPILDI

Aydın’ın Çine ilçesinde gerçekleştirilen sıcak nokta uygulaması kapsamında 23 araç ve 86 kişi sorgulandı. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, suç önleme ve suçluların yakalanması amacıyla Asayiş Timleri ile Trafik Jandarması’nın desteğiyle umuma açık yerlerde ve belirlenen kontrol noktalarında bu uygulamayı yaptı.

DENETİMLER HEDEFLERİNE ULAŞTI

Uygulama sırasında 14 umuma açık yer kontrol edildi ve 23 araç sorgulandı. Ayrıca, bu denetimlerde 12 bin 500 TL idari para cezası kesildi. 86 şahsın sorgulamasının ardından, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.