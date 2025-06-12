Çine’de Temizlik İşçisi Düştü

HASAN DOK UNUN AĞIR YARALANMASI

Aydın’ın Çine ilçesinde, belediyeye ait temizlik işçisi Hasan Dok, hareket halindeki bir çöp aracının kasasından düşerek ağır yaralandı. Olay, saat 14.00 civarında Kahraman Mahallesi’nde gerçekleşti. Hasan Dok, Murat Yüksel’in kullandığı çöp aracında, dengesini kaybederek yere düştü.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Düşme sonrasında olayın yaşandığı yerden yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale etmesinin ardından Hasan Dok, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSLADI

Olayın oluş anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çöp aracının dönüş yaptığı esnada Hasan Dok’un dengesini kaybedip düştüğü anlar açıkça görüldü. Olayla ilgili inceleme çalışmaları ise devam ediyor.