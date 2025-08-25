Çine’de Trafik Kazası 2 Ölüm

TRAJİK KAZA BİLGİLERİ

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki kadın hayatını kaybetti. Bu kazada yaşamını yitirenlerden birinin, Çine İmam Hatip Ortaokulu’nda görevli İngilizce öğretmeni olduğu belirlendi. Kaza, 24 Ağustos Pazar günü saat 22.30 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Hallaçlar Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi.

KAZANIN SEBEBİ VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Melek Özdağlar (39) yönetimindeki 09 ACA 756 plakalı otomobil, Çine istikametine doğru ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine düştü. Zeytin ağacına çarparak duran otomobilde sürücü Özdağlar, beraberindeki Sibel Beyhan Toprak (41) ve 10 yaşındaki S.I. sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Melek Özdağlar ile yolcu Sibel Beyhan Toprak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan 10 yaşındaki S.I. ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

ÖĞRETMEN TOPRAK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kaza sonrasında hayatını kaybeden Sibel Beyhan Toprak’ın Çine İmam Hatip Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Toprak’ın vefatıyla ilgili yayımladığı taziye mesajında, “Çine İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmenimiz Sibel Beyhan Toprak’ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Cenab-ı Hakk’tan rahmet, kederli yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.