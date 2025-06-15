Çine’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangının Kontrol Altına Alınması

Aydın’ın Çine ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangın, ilçede bulunan zeytin ağaçlarının olduğu alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

İtfaiye ve Orman Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı. Bunun yanı sıra, sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de havadan destek vererek söndürme çalışmalarına katıldı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, büyümeden kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 4 hektarlık bir zeytinlik alan zarara uğradı. Şu an itibarıyla bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.