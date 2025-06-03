Haberler

Çine’de Yıl Sonu Programı Düzenlendi

KURS PROGRAMI YIL SONU KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

Aydın’ın Çine ilçesinde, 4-6 yaş grubu ve ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarına katılan öğrenciler için yıl sonu kapanış etkinliği düzenlendi. Çine İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programa, İlçe Müftüsü Yahya Ofşin de katılım gösterdi. Müftü Ofşin, kursiyerlerle birebir ilgilendi ve yaptığı konuşmada, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı boyunca Kur’an Kurslarına devam eden öğrencilerin yaz dönemindeki kurslara katılmalarının önemini vurguladı.

Müftü Ofşin, yaz döneminde açılacak kurslara tüm öğrencileri davet etti. Etkinlik kapsamında öğrenciler, çeşitli aktivitelerle eğitim dönemini başarılı bir şekilde tamamladı. Kapanış programında, öğrencilere karneleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

ETKİNLİĞİN SONUCUNDA GÜÇLÜ BAĞLAR KURULDU

Yıl sonu etkinliği, öğrencilerin başardıklarıyla birlikte, eğlenceli bir atmosferde sona erdi. Bu tür organizasyonlar, öğrencilerin eğitim hayatına sağladığı katkılar ve toplumsal bağları güçlendirmesi açısından büyük bir öneme sahip.

ÖNEMLİ

Haberler

Tepebaşı’nda Evden Kamyonla Çöp Çıktı

Tepebaşı'nda, 73 yaşındaki bir kadının evinden gelen kötü kokular üzerine belediye ekipleri çalışmalara başladı. Temizlik sonucunda iki kamyon çöp toplandı, ev dezenfekte edildi.
Haberler

Avro Bölgesi Yıllık Enflasyon Geriledi

Mayıs ayında Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon %1,9'a gerileyerek, önceki ay %2,2 olan seviyesinin altına düştü. Çekirdek enflasyon ise %2,3 olarak kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.