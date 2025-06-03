Çine’de Yıl Sonu Programı Düzenlendi

KURS PROGRAMI YIL SONU KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

Aydın’ın Çine ilçesinde, 4-6 yaş grubu ve ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarına katılan öğrenciler için yıl sonu kapanış etkinliği düzenlendi. Çine İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programa, İlçe Müftüsü Yahya Ofşin de katılım gösterdi. Müftü Ofşin, kursiyerlerle birebir ilgilendi ve yaptığı konuşmada, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı boyunca Kur’an Kurslarına devam eden öğrencilerin yaz dönemindeki kurslara katılmalarının önemini vurguladı.

Müftü Ofşin, yaz döneminde açılacak kurslara tüm öğrencileri davet etti. Etkinlik kapsamında öğrenciler, çeşitli aktivitelerle eğitim dönemini başarılı bir şekilde tamamladı. Kapanış programında, öğrencilere karneleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

ETKİNLİĞİN SONUCUNDA GÜÇLÜ BAĞLAR KURULDU

Yıl sonu etkinliği, öğrencilerin başardıklarıyla birlikte, eğlenceli bir atmosferde sona erdi. Bu tür organizasyonlar, öğrencilerin eğitim hayatına sağladığı katkılar ve toplumsal bağları güçlendirmesi açısından büyük bir öneme sahip.