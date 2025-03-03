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Çine’de Zabıta Ekiplerinden Gıda Denetimi

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ZABITA EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR

Aydın ilinin Çine ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşımını sağlamak adına denetimlerine devam ediyor. Pazar alanlarında gerçekleştirilen kontrollerde, ürünlerin fiyat etiketlerinin varlığı kontrol ediliyor. Ayrıca, gıda satışının yapıldığı işletmelerde hijyen ve güvenilirlik açısından detaylı incelemeler gerçekleştiriliyor. Ekipler, tüketicilerin alışveriş yaparken karşılaştıkları ortamlarda şeffaf ve adil bir süreç sağlamak için satıcıları bilgilendiriyor.

İŞLEMLER UYGULANIYOR

Denetimler sırasında hijyen kurallarına uymayan, fiyat etiketi taşımayan veya ilgili mevzuata aykırı satış yapan işletmelere gerekli işlemler yapılıyor. Halk sağlığını koruma adına yoğun bir mesai harcayan zabıta ekipleri, özellikle açıkta satılan gıda ürünlerini dikkatlice inceleyerek olumsuz durumları tespit ediyor. Standartlara uymayan ürünler için satıcılara uyarılar yapılıyor, tekrarı durumunda ise yasal işlemler başlatılıyor.

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