Çine’deki Dinamit Patlamasında 13 Yaralı

Aydın’da Dinamit Chargesi Sırasında Yaralanma Olayı

Aydın’ın Çine ilçesinde devrilen bir kamyonet içindeki dinamitlerin kontrollü olarak patlatılması sırasında 2’si jandarma, 1’i polis olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesinde yer alan yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağlarbaşı mevkiinde dinamit yüklü bir kamyonetin devrildiğini belirtti.

Yaralıların Durumu

Canbolat, bölgeye intikal eden jandarma ve emniyet ekiplerinin yola dağılmış dinamitleri kontrollü bir şekilde patlatmaya çalıştıkları sırada yaralanmaların meydana geldiğini ifade etti. Ayrıca, Vali Canbolat hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu da ekledi.

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

