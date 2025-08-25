Haberler

Çine’deki Kaza, İki Ölümle Sonuçlandı

KAZA SONRASI YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı kazaya dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybeden 39 yaşındaki Melek Özdağlar’ın, başka bir kazada ölen köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı ve bu sebeple otomobilinin zeytin bahçesine savrulduğu anlaşıldı. Kaza, Aydın-Muğla kara yolunda, Hallaçlar Mahallesi Kavşağı’nda saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

KAZADA SIKIŞTILAR

Kazanın ardından, Çine istikametine seyir eden Özdağlar yönetimindeki 09 ACA 756 plakalı otomobil, yolun kenarındaki zeytin bahçesine savruldu. Sürücü Melek Özdağlar ile yanındaki 11 yaşındaki kızı Irmak Serin ve 41 yaşındaki İngilizce öğretmeni Sibel Beyhan Toprak otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, sıkışan 3 kişiyi kurtardı. Ancak yapılan kontrollerde Özdağlar ve Toprak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Ağır yaralanan Irmak Serin ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.

CENAZELERİN TAŞINMASI VE TAZİYELER

Melek Özdağlar’ın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Diyarbakır’a gönderileceği, Sibel Beyhan Toprak’ın cenazesinin ise bugün Çine’de toprağa verileceği açıklandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çine İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmenimiz Sibel Beyhan Toprak’ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Cenab-ı Hakk’tan rahmet, kederli yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'ta Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla sürekli denetim gerçekleştiriyor. Yasaklara uymayanlara ceza verilecek ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Haberler

Balıkesir’de Yangın Bodrum Katını Vurdu

Altıeylül'de bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bodrum katını kullanılmaz hale getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.