Çine’deki Zeytinlikte Yangın Kontrol Altında

YANGININ NEDENİ İNCELEME ALTINDA

Aydın’ın Çine ilçesinde zeytinlik alanında meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 4 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Yangın, Böcek Mahallesi civarında saat 12.00 sıralarında başladı.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbarla birlikte, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve iki helikopter gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri, alevlerin 1,5 saat içinde kontrol altına alınmasını sağladı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sona erdikten sonra soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. Bu durum, bölgedeki tarımsal üretimin güvenliği açısından önemli bir konu olmaya devam ediyor.