Çine Jandarma Ve Hizmet Etkinliği

ETKİNLİK KOORDİNASYONU

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çine Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelinin katılımıyla ’30 Ağustos Zafer Bayramı ve Aile Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde bir film gösterimi gerçekleştirildi. Etkinlik, kurum personelleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

AİLE VE TOPLUM BİRLİKTELİĞİ

Etkinlikte, “Jandarma; bir milletin güvenliğinde, bir ailenin sıcaklığındadır” ifadesiyle bilgi verildi ve aile ve toplum birlikteliğinin önemi vurgulandı. Programda, “Mutlu Kadın Mutlu Aile Mutlu Toplum Mutlu Gelecek” mesajını taşıyan bir pankart açıldı. Çocuklara Jandarma logolu balonlar ve Türk bayrağı hediye edildi.

ÖNEMLİ

Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığına karışan 15 düzensiz göçmen ve iki şişme bot ele geçirildi. İki Türk organizatör tutuklandı.
Yıldız Parkı, Düğün Fotoğrafçıları İçin İdeal

İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Parkı, evlenecek çiftler için gözde bir düğün fotoğrafı mekanı oldu. Tarihi kasırları ve doğal güzellikleri, özel anılar biriktirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

