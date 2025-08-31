Çine Jandarma Ve Sosyal Hizmet

FAALİYETLERİN KOORDİNASYONU

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çine Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelinin katılımıyla ’30 Ağustos Zafer Bayramı ve Aile Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde bir film gösterimi gerçekleşti. Etkinlikte kurum personelleri ve aileleri bir araya geldi.

AİLE VE TOPLUM BİRLİKTELİĞİ

Etkinlikte, ‘Jandarma; bir milletin güvenliğinde, bir ailenin sıcaklığındadır’ mottosuyla bilgilendirme yapıldı ve aile ile toplum birlikteliğinin önemi vurgulandı. Programınızda ayrıca ‘Mutlu Kadın Mutlu Aile Mutlu Toplum Mutlu Gelecek’ yazılı pankart açıldı. Çocuklara Jandarma logolu balonlar ve Türk bayrağı hediye edildi.