Çinko, Sağlık İçin Gereken Hayati Mineral

ÇİNKONUN ÖNEMİ VE FONKSİYONLARI

Çinko, sağlıklı kalmak için az miktarda almak gereken hayati bir mineral. Vücut çinko üretemediği için mutlaka besin yoluyla alınması gerekiyor. Ayrıca çinko, vücutta depolanmadığı için düzenli olarak almak zorundayız. Bu mineral, birçok farklı nedenden dolayı sağlığımız için büyük bir öneme sahip. Vücuttaki 300’den fazla kimyasal tepkimeyi hızlandıran enzimlerin çalışması çinkoya bağlı. Bu durum, çinkonun protein ve karbonhidrat sindirimi, normal DNA replikasyonu gibi birçok süreçte yer aldığı anlamına geliyor.

ÇİNKONUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çinko, kemik sağlığı için de şart. Kalsiyum ve diğer minerallerin kemik yapısına bağlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bir antioksidan olarak hücreleri zarardan koruyarak bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunuyor. Üreme ve doğurganlık açısından da önemli bir rol oynuyor. Kadınlarda yumurta gelişimine, erkeklerde ise sperm üretimi ve hareketliliğine katkı yapıyor. Bebekler ve çocuklar için beyin ile sinir sistemi gelişimini destekliyor. Çinko, bağışıklık sistemini destekleyerek 1980’lerden bu yana soğuk algınlığı ilaçlarında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hayvanlar üzerinde yapılan ilk çalışmalar, çinkonun virüslerin çoğalmasını engelleyebileceğini göstermişti. Ancak güncel araştırmalar, çinkonun soğuk algınlığını önlemekten çok süresini kısaltabileceğini ortaya koyuyor. 30’dan fazla çalışmanın incelendiği bir değerlendirme, çinkonun soğuk algınlığını önlemediğini, fakat erken alındığında hastalığın süresini bir-iki gün kısaltabileceğini gösteriyor.

DOZAJ VE BESİN KAYNAKLARI

Yüksek doz çinko, mide bulantısı, karın ağrısı ve metalik tat gibi yan etkilere yol açabiliyor. İngiltere’de yetişkin erkekler için önerilen günlük çinko miktarı 9,5 mg, kadınlar içinse 7 mg. Emziren kadınların ilk dört ay boyunca fazladan 6 mg, sonraki aylarda ise fazladan 2,5 mg çinko alması gerek. Çinko bakımından zengin olan bazı besinler de önemli. Meyve ve sebzeler vitamin ve mineral açısından zengin olsa da çinko açısından zayıf. Bitkisel gıdalardaki çinkonun emilimi, hayvansal kaynaklara göre daha düşük. Bunun sebebi, bitkisel gıdalarda bulunan fitat adı verilen bileşiğin çinkoyla bağ kurarak emilimini engellemesi. Bu durum, vejetaryen ya da vegan beslenenlerde çinko seviyelerinin düşmesine yol açabiliyor.

ÇİNKONUN EMİLİMİNİ ARTIRMA YÖNTEMLERİ

Vücut, çinko alımı değiştiğinde buna uyum sağlayabilir. Emilimi artırarak ya da kayıpları azaltarak çinko dengesini koruyor. Bu yüzden bitkisel beslenmeye geçenlerde, ilk düşüşten sonra çinko seviyesi genelde dengeleniyor. Ayrıca bazı pişirme ve hazırlama yöntemleri çinkonun emilimini artırabiliyor. Örneğin baklagilleri suda bekletmek, filizlendirmek ya da fermente etmek (mayalı ekmek gibi) fitat seviyesini azaltarak çinkonun bağırsaklardan daha iyi emilmesini sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya genelinde insanların yüzde 30’u çinko eksikliği riski altında. Ancak gelişmiş ülkelerde bu oran oldukça düşük.

ÇİNKONUN İHTİYAÇLARI VE ÖNERİLERİ

Çinko eksikliği risk faktörleri arasında beslenme biçimleri de yer alıyor. Kırmızı et, İngiltere’de çinko alımının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Fakat daha sürdürülebilir bir beslenme biçimine geçmek, eti tamamen bırakmak anlamına gelmiyor. İngiliz Diyetisyenler Derneği’nin “One Blue Dot” kampanyası, günde 70 grama kadar kırmızı et tüketerek de yeterli çinko alımının mümkün olduğunu gösteriyor. Dengeli ve bitkisel ağırlıklı bir beslenmede de yeterli çinko almak mümkün; yeter ki çinko içeren besinler her gün birkaç öğünde yer alsın. Eğer çinko takviyesi almayı düşünüyorsanız, fazla dozdan kaçınmalısınız. Çünkü yüksek miktarda çinko, vücudun diğer hayati mineralleri emmesini engelleyebiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), günlük çinko alımının 25 mg’ı geçmemesini öneriyor.