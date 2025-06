Çinko, Sağlık İçin Hayati Mineral

ÇİNKONUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ

Çinko, vücudumuz için hayati öneme sahip bir mineral. Sağlıklı kalmak için az miktarlarda alınması gereken bu mineral, vücut tarafından üretilemediği için mutlaka besinlerle alınması gerekiyor. Ayrıca çinko, vücutta depolanmadığı için düzenli olarak alınması şart. Sağlık açısından birçok farklı faydası bulunan çinko, 300’den fazla kimyasal tepkimenin hızlandıran proteinlerin (enzimlerin) çalışması için gereklidir. Bu durum, çinkonun protein ve karbonhidrat sindirimi ile normal DNA replikasyonu gibi birçok önemli sürece dahil olduğunu gösteriyor. Ayrıca, kemik sağlığı için de gerekli olan çinko, kalsiyum ve diğer minerallerin kemik yapısına bağlanmasına yardımcı oluyor. Bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında da önemli bir rol üstleniyor.

ÜREME VE GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çinko, üreme ve doğurganlık konusunda da önemli bir role sahip. Kadınlarda yumurta gelişimine, erkeklerde ise sperm üretimine ve hareketliliğine katkı sağlar. Ayrıca bebekler ve çocuklar için beyin ile sinir sistemi gelişimini destekleyerek, sağlıklı bir gelişimi teşvik ediyor. Çinko, bağışıklık sistemini destekliyor ve özellikle 1980’lerden bu yana soğuk algınlığı ilaçlarında sıkça kullanılıyor. Hayvan deneylerinde çinkonun virüs çoğalmasını önleme potansiyeli olduğu gözlemlenmişti. Ancak mevcut araştırmalar, çinkonun soğuk algınlığını önlemekten ziyade, eğer erken alınırsa hastalığın süresini bir-iki gün kısaltabileceğini ortaya koyuyor. 30’dan fazla çalışmanın sonuçlarına göre çinko, soğuk algınlığını önlemiyor fakat erken müdahale ile süresini kısaltabiliyor olabilir.

ÇİNGONUN GÜNLÜK ALIMI VE BESİNLERDEKİ YERİ

İngiltere’de yetişkin erkekler için önerilen günlük çinko miktarı 9,5 mg, kadınlar içinse 7 mg. Emziren kadınların ilk dört ay boyunca fazladan 6 mg, sonraki aylarda ise fazladan 2,5 mg çinko alması gerekiyor. Çinko açısından zengin olan yiyecekler, vitamin ve mineral açısından zengin olmasına rağmen bitkisel besinler çinko açısından düşük değerlere sahip. Bitkisel gıdalardaki çinkonun emilimi, hayvansal kaynaklara göre daha fazla zorluk yaşayabiliyor. Bunun sebebi, fitat isimli bileşiğin bitkisel gıdalarda bulunması ve çinkonun emilimini engellemesidir. Bu nedenle vejetaryen ya da vegan beslenen kişilerde çinko seviyeleri genelde düşük olabilir. Geleneksel diyetlerin fitat açısından yüksek olduğu ülkelerde çinko eksikliği durumu daha sık gözlemleniyor.

ÇİNGONUN EMİLİMİNİ ARTIRAN YÖNTEMLER

Ancak vücut, çinko alımı değiştiğinde bununla başa çıkma yolları bulabiliyor. Emilimini artırarak ya da kayıpları azaltarak çinko dengesini korumaya çalışıyor. Bu nedenle bitkisel beslenmeye geçen bireylerde, ilk baştaki düşüşün ardından çinko seviyesi genelde dengeleniyor. Bazı pişirme yöntemleri de çinkonun emilimini artırabiliyor. Örneğin, baklagilleri suda bekletmek, filizlendirmek veya mayalı ekmek gibi fermente yöntemlerle hazırlamak, fitat seviyesini düşük tutarak çinkonun bağırsaklardan daha iyi emilmesine yardımcı oluyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre dünya genelinde insanların yüzde 30’u çinko eksikliği riski altında. Ancak gelişmiş ülkelerde, İngiltere gibi yerlerde bu oran oldukça düşük.

DENETİM VE DENGELİ BESLENME ÖNERİLERİ

Çinko eksikliği risk faktörleri birçok değişkene bağlı. Kırmızı et, İngiltere’deki çinko alımının yaklaşık üçte birini karşılıyor. Daha sürdürülebilir bir beslenme biçimine geçmek, eti tamamen bırakmak anlamına gelmez. İngiliz Diyetisyenler Derneği’nin “One Blue Dot” kampanyası, günde 70 gram kadar kırmızı et tüketerek yeterli çinko alımının mümkün olduğunu vurguluyor. Dengeli ve bitkisel ağırlıklı bir beslenme ile de yeterli çinko almak mümkün. Önemli olan, çinko içeren besinlerin her gün birkaç öğünde yer almasıdır. Çinko takviyesi almayı düşünen bireylerin, aşırı dozdan kaçınmaları gerekiyor. Çünkü fazla çinko, vücudun demir ve bakır gibi diğer önemli mineralleri emmesini engelleyebilir. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), günlük çinko alımının 25 mg’ı geçmemesini öneriyor.