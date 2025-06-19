Çinko, Sağlık İçin Önemli Bir Mineral

ÇİNKONUN ÖNEMİ VE FAYDALARI

Çinko, sağlıklı kalmak için az miktarda gerektiği bilinen hayati bir mineral. Vücut çinko üretemediği için mutlaka besinler aracılığıyla alınması gerekiyor. Ayrıca çinko depolanmadığı için düzenli olarak alınmalı. Vücutta 300’den fazla kimyasal tepkimeyi hızlandıran enzimlerin çalışması çinkoya bağlı. Bu da çinkonun protein ve karbonhidrat sindirimi ile normal DNA replikasyonu gibi birçok süreçte yer aldığı anlamına geliyor. Çinko, kemik sağlığı için de gerekli ve kalsiyum gibi diğer minerallerin kemik yapısına bağlanmasına yardım ediyor. Antioksidan özelliği sayesinde hücreleri zarardan koruyor ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında rol oynuyor.

ÜREME SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çinko, üreme ve doğurganlık açısından da önemli. Kadınlarda yumurta gelişimine katkı sağlarken, erkeklerde sperm üretimi ve hareketliliğini artırıyor. Bebe ve çocuklarda beyin ile sinir sistemi gelişimini destekliyor. Bağışıklık sistemini destekleyen çinko, 1980’lerden bu yana soğuk algınlığı ilaçlarında yaygın olarak kullanılıyor. İlk araştırmalar çinkonun virüslerin çoğalmasını engelleyebileceğini gösterirken, güncel veriler çinkonun soğuk algınlığını önlemekten ziyade hastalığın süresini kısaltabileceğini ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMALARIN SONUÇLARI VE DOZAJ ÖNERİLERİ

30’dan fazla çalışmanın yer aldığı bir değerlendirme, çinkonun soğuk algınlığını önlemediğini ancak erken alındığında hastalığın süresini bir-iki gün kısaltabileceğini gösteriyor. Fakat çinko türü, dozu ve tedavi süresi değişkenlik gösterdiğinden uzmanlar kesin bir şey söylemiyor. Ayrıca yüksek doz çinko, mide bulantısı, karın ağrısı ve metalik tat gibi yan etkilere yol açabiliyor. İngiltere’de, yetişkin erkekler için önerilen günlük çinko alım miktarı 9.5 mg, kadınlar için ise 7 mg. Emziren kadınların ise ilk dört ay boyunca fazladan 6 mg, sonraki aylarda ise 2.5 mg çinko alması gerekiyor.

ÇİNKODAN ZENGİN BESİNLER VE EMİLİMİ

Çinko açısından zengin besinler arasında meyve ve sebzeler bulunuyor. Ancak bu gıdalar çinko açısından zayıf ve bitkisel kaynaklardaki çinkonun emilimi, hayvansal gıdalara göre daha düşük. Bunun nedeni, bitkilerde bulunan fitat adlı bir bileşiğin çinkonun emilimini engellemesidir. Bu nedenle, vejetaryen veya vegan beslenen kişilerde çinko seviyeleri daha düşük olabiliyor. Geleneksel diyetlerin fitat açısından yüksek olduğu yerlerde çinko eksikliği daha yaygın görülüyor. Fakat vücut, çinko alımı değiştiğinde buna uyum sağlayarak dengesini koruyor.

HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN ÇİNGKO EMİLİMİNE ETKİSİ

Bazı pişirme ve hazırlama yöntemleri, çinkonun emilimini artırabiliyor. Örneğin, baklagilleri suda bekletmek, filizlendirmek ya da fermente etmek, fitat seviyesini azaltarak çinkonun bağırsaklardan daha iyi emilmesini sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya genelinde insanların yüzde 30’u çinko eksikliği riski altında. Ancak gelişmiş ülkelerde bu oran oldukça düşüyor. Çinko eksikliği risk faktörleri arasında kırmızı et tüketimi de önemli bir yer tutuyor.

DENGELİ BESLENME İÇİN ÖNERİLER

Kırmızı et, İngiltere’de çinko alımının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Ama daha sürdürülebilir bir beslenme biçimine geçmek, eti tamamen bırakmak anlamına gelmiyor. İngiliz Diyetisyenler Derneği’nin “One Blue Dot” kampanyası, günde 70 grama kadar kırmızı et tüketildiğinde yeterli çinko alımının mümkün olduğunu gösteriyor. Dengeli ve bitkisel ağırlıklı bir beslenme ile yeterli çinko alınabilir; önemli olan her gün çinko içeren besinleri birkaç öğünde tüketmek. Eğer çinko takviyesi düşünüyorsanız, fazla dozdan kaçınmak gerekiyor. Yüksek miktarda çinko, vücudun demir ve bakır gibi diğer önemli mineralleri emmesini engelleyebilir. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), günlük çinko alımının 25 mg’ı geçmemesini öneriyor.