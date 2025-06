Çinko, Sağlıklı Kalmak İçin Gereken Mineraldir

ÇİNKONUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ

Çinko, sağlıklı kalmak için gereksinim duyduğumuz hayati bir mineral. Diğer bazı mineraller gibi vücut çinko üretemediği için besin yoluyla alınması gerekir. Bunun yanı sıra, çinko vücutta depolanmadığı için düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir. Çinko, çeşitli nedenlerden ötürü sağlığımızda önemli bir rol oynuyor. Vücuttaki 300’den fazla kimyasal tepkimenin hızını artıran proteinlerin, yani enzimlerin çalışması çinkoya bağlı. Bu durum, çinkonun protein ve karbonhidrat sindirimi, normal DNA replikasyonu gibi birçok süreçte yer aldığı anlamına geliyor. Ek olarak, çinko kemik sağlığı açısından da gerekli bir madde. Kalsiyum ve diğer minerallerin kemik yapısına bağlanmasını destekliyor. Bir antioksidan olarak hücreleri zarardan koruyor ve bağışıklık sisteminin doğru çalışmasında rol oynuyor.

ÜREME VE BEYİN GELİŞİMİNE KATKISI

Çinko ayrıca üreme ve doğurganlık için de büyük öneme sahip. Kadınlarda yumurta gelişimine, erkeklerde ise sperm üretimi ve hareketliliğine katkıda bulunuyor. Bebeklerde ve çocuklarda beyin ile sinir sistemi gelişimini destekliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve 1980’lerden bu yana soğuk algınlığı ilaçlarında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen ilk araştırmalar, çinkonun virüslerin çoğalmasını engelleyebileceğini ortaya koymuştu. Ancak mevcut çalışmalar, çinkonun soğuk algınlığını önlemekten daha çok süreyi kısaltabileceğini gösteriyor. Yapılan bir değerlendirmeye göre, çinko soğuk algınlığını önlemiyor, ancak erken alındığında hastalığın süresini bir-iki gün kısaltabiliyor. Ancak kullanılan çinko türü, dozu ve tedavi süresi değişiklik gösterdiğinden uzmanlar bu konuyu belirsiz buluyor. Yüksek doz çinko, mide bulantısı, karın ağrısı ve metalik tat gibi yan etkilere yol açabiliyor.

ÇİNGONUN GÜNLÜK İHTİYAÇLARI

İngiltere’de günlük çinko alım önerisi erkekler için 9,5 mg, kadınlar için ise 7 mg. Emziren kadınların ilk dört ay boyunca ilave 6 mg, sonraki aylarda ise ek 2,5 mg çinko alması öneriliyor. Çinko açısından zengin bazı besinler mevcuttur, ancak meyve ve sebzeler vitamin ve mineral açısından zengin olsalar da çinko açısından zayıf sayılıyor. Bitkisel gıdalardaki çinkonun emilimi, hayvansal kaynaklara göre daha düşük. Bunun nedeni, bitkisel gıdalarda bulunan ve çinkoyla bağlanan fitat adı verilen bir bileşiktir. Bu sebeple vejetaryen veya vegan beslenen bireylerde çinko seviyeleri daha düşük olabiliyor. Geleneksel diyetlerin fitat açısından yüksek olduğu ülkelerde çinko eksikliği daha sık gözlemleniyor.

EMİLİMİN ARTIRILMASI İÇİN YÖNTEMLER

Vücut, çinko alımındaki değişikliklere uyum sağlayabiliyor. Emilimi artırarak ya da kayıpları azaltarak çinko dengesini koruyor. Bitkisel beslenmeye geçenlerde, ilk düşüşten sonra çinko seviyesi genelde dengeleniyor. Ayrıca bazı pişirme ve hazırlama yöntemleri çinkonun emilimini artırabiliyor. Örneğin baklagillerin suda bekletilmesi, filizlendirilmesi ya da fermente edilmesi (mayalı ekmek gibi) fitat seviyesini azaltarak çinkonun bağırsaklardan daha iyi emilmesini sağlıyor. Dünya genelinde, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre insanların yüzde 30’u çinko eksikliği riski altında. Gelişmiş ülkelerde bu oranlar daha düşük seviyelerde.

DENGELİ BESLENME İÇİN ÖNERİLER

Çinko eksikliği oluşturabilecek risk faktörleri mevcuttur, ancak bunlar her zaman geçerli değildir. Kırmızı et, İngiltere’de çinko alımının yaklaşık üçte birini sağlamaktadır. Daha sürdürülebilir bir beslenme biçimine geçmek, eti tamamen bırakmak anlamına gelmiyor. İngiliz Diyetisyenler Derneği’nin “One Blue Dot” kampanyası, günde 70 grama kadar kırmızı et tüketerek yeterli çinko alımının mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Dengeli ve bitkisel ağırlıklı bir beslenme ile de yeterli çinko alımı sağlanabilir; ön koşul, çinko içeren besinlerin her gün birkaç öğünde yer almasıdır. Eğer çinko takviyesi almayı düşünüyorsanız, aşırı dozdan kaçınmalısınız çünkü yüksek miktarda çinko, vücudun demir ve bakır gibi diğer hayati mineralleri emmesini engelleyebiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, günlük çinko alımının 25 mg’ı geçmemesini önermektedir.