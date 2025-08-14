Çinli Araçlar Endonezya’da Zirvede

ÇİN ELEKTRİKLİ ARAÇ MARKALARI ENDONEZYADA ZİRVEDE

Çinli elektrikli araç markaları, bu yılın ocak-temmuz döneminde Endonezya’nın elektrikli araç pazarında lider konumda bulunuyor. Endonezya Otomobil Endüstrileri Birliği’nin (GAIKINDO) çarşamba günü sunduğu verilere göre, BYD, 16.427 adet satışla ilk sırayı alıyor. Bu başarılı performansını popüler araç modelleri olan M6, Sealion 7, Atto 3, Seal ve Dolphin’in satışları destekliyor. BYD, temmuz ayı sonunda düzenlenen GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı’nda, 195 milyon rupi (yaklaşık 12.080 ABD doları) başlangıç fiyatıyla dikkat çeken yeni kent otomobili Atto 1’i tanıttı.

DİĞER ÇİN MARKALARI TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

İkinci sırada BYD Grubu’nun yüksek kaliteli alt markası Denza, 6.256 adet satışla yer alıyor. Bu markayı, 6.210 adet satışla Çinli üretici Wuling izliyor. Çery, 5.196 adetle dördüncü sırada, Aion ise 3.126 adetle beşinci konumda bulunuyor. Endonezya’da, ocak-temmuz dönemindeki elektrikli otomobil satışları 42.178 adede ulaştı ve 2024 yılı için öngörülen toplam 43.188 adetlik satış rakamına oldukça yaklaşmış durumda. Endonezya hükümeti, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş yaparak karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.