Çinli Araçların Payı Yüzde 5’i Aştı

AVRUPA’DA ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI HIZ KAZANIYOR

Avrupa’da elektrikli araç satışları yeniden hız kazanıyor ve Çin kökenli araçların pazar payı, ilk çeyrekte yüzde 5’i geçti. Pazarın canlanmasında etkin olan unsurlar neler ve bu gelişmenin kalıcı olup olmayacağı merak konusu. Avrupa’da elektrikli araç pazarı, 2025’te güçlü bir toparlanma sürecine girdi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, Ocak-Nisan 2023 döneminde Avrupa Birliği, İsviçre, Norveç ve İzlanda’da 2,2 milyondan fazla yeni elektrikli araç trafiğe çıktı. Hem batarya hem de hibrit elektrikli araçları kapsayan bu sayı, 2024’ün aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20’lik bir artış gösteriyor. Bataryalı araçların artış oranındaki yüzde 26, sıfır emisyonlu araç tescilinde kuvvetli bir ivme olduğuna işaret ediyor. İngiltere’de de benzer bir eğilim gözlemleniyor. Toplam 486 bin 561 araca trafiğe çıkış izni verilirken, bu da yüzde 22,8’lik bir artışa tekabül ediyor. En büyük pay ise, satışları üçte bir oranında artan tam elektrikli modellere ait.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE NEFES ALDIRIYOR

Bu toparlanma, Avrupa otomotiv sektörü için kritik bir öneme sahip. Çünkü artan üretim maliyetleri, Çinli üreticilerle rekabet ve sıkı AB emisyon kurallarıyla mücadele eden otomobil sektörüne biraz olsun rahatlama sağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’dan ithal araçlara gümrük vergisi getirme açıklaması, sektörün zaten içinde bulunduğu zorlukları artırıyor. 2024 yılında e-otomobil satışları düşüş göstermişken, Almanya ve Fransa gibi büyük pazarlarda tam elektrikli araç satışları gerilemişti. Hibrit araçlar ise yüzde 30’a yakın büyüme ile bu olumsuz gidişata direniş gösterdi. Bu gelişmelerde birden fazla faktör belirleyici oldu. Almanya, 2023’te yüksek bütçe açığı nedeniyle e-otomobil teşviklerini aniden sonlandırdı. Düşen araç fiyatlarının talebi artıracağı düşünülse de sonuç beklenenden farklı oldu. Araç başı maliyete göre değişen 3 bin 375 ile 9 bin euro arasındaki teşviklerin kaybı, fiyat duyarlılığı yüksek tüketicileri araç almaktan vazgeçirmeye yol açtı. Trafiğe çıkış izni verilen tam elektrikli araçlarda yüzde 27,4’lük bir düşüş kaydedildi. Fransa’da ekonomik belirsizlik ve daha sıkı teşvik şartları genel satışları olumsuz etkiledi. Bu durum sadece elektrikli araçları değil, benzinli ve dizel araçları da kapsayarak sektörün problemlerin daha da derinleşmesine neden oldu.

İVMEYİ ARTIRAN AB YÖNETMELİĞİ

Sektördeki toparlanmanın temelinde elektrikli araçların batarya menzillerinin artması veya şarj istasyonları altyapısının iyileşmesine ek olarak, 1 Ocak’ta yürürlüğe giren ve yeni araçların emisyonunu 2021’e göre yüzde 15 azaltmayı zorunlu kılan AB düzenlemesi bulunuyor. Bu düzenleme, özellikle Almanya’da kurumsal satışlarda artışa sebep oldu. Berlin merkezli Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi’nden Sandra Wappelhorst, emisyon sınırının yol açacağı muhtemel cezalardan kaçınmak için üreticilerin e-otomobillerde indirim sağlayarak veya uygun fiyatlı modellere odaklanarak kurumsal satışlarını artırdığını ifade ediyor. Özellikle Volkswagen ve Stellantis, cazip leasing kampanyaları ile e-otomobillerin kurumsal satışlarını artırmayı başardı. Almanya’daki otomobil satışlarının üçte ikisini kurumsal alıcılar oluştururken, Fransa’da bu oran yüzde 20 civarında. Danışmanlık şirketinden Constantin Gall, içten yanmalı ve elektrikli araçlar arasındaki fiyat farkının azaldığını ve otomobil üreticilerinin müşterilere rekabetçi finansman seçenekleri sunduğunu, böylece kurumsal alıcılar tarafından kabul edilme hedefini de ileri taşıdıklarını vurguluyor.

EMİSYON HEDEFLERİNDE ESNEME TARTIŞMASI

Otomobil üreticileri lobisinin baskısıyla AB Konseyi, yıllık emisyon hedeflerini önümüzdeki üç yıl için esnetmeyi kabul etti. Wappelhorst, bu kararı eleştirir ve yönetmelik baskısının e-otomobile geçişteki etkisini gösterdiğini belirtirken, “Bu baskıyı kaldırmak, ivmeyi kesebilir” diyor. Elektrikli araçlara geçiş Avrupa genelinde farklı hızlarla gerçekleşiyor. Norveç ve Danimarka bu alanda lider konumdayken, diğer Batı Avrupa ülkeleri yakından takip ediyor. Ancak Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya ve Slovakya gibi ülkelerde elektrikli araçların pazar payı yüzde 5’in altında kalmaya devam ediyor. Yine de bu bölgelerde son dönemdeki elektrikli araç satışlarında artış gözlemleniyor. Wappelhorst’un bilgi verdiği üzere, Polonya’da e-otomobil tescillerinde yüzde 40’tan fazla artış yaşandı. “Bu tablo, geçişin ön safhalarında olanlar da dahil olmak üzere Avrupa pazarlarındaki olumlu ivmeyi destekliyor” diyor.

TÜKETİCİ İLGİSİ SINIRLI

Elektrikli araçlara kamuoyunun ilgisi hala temkinli bir seviyede. Danışmanlık şirketi AlixPartners’a göre, 2021’den bu yana e-otomobile olan genel ilgi yüzde 43 seviyesinde sabit kaldı. Hibrit araçlar ise, şarj kaygısı daha az olduğu için daha fazla tercih ediliyor. Bloomberg Intelligence’in anketi, Avrupalıların yalnızca yüzde 18’inin tam elektrikli araç istediğini, yüzde 46’sının hibrit araçları daha uygun bulduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca şarj altyapısı da hala önemli bir engel teşkil ediyor. Avrupa’da, 2025 itibarıyla 1 milyon kamuya açık şarj noktası bulunurken, GridX enerji şirketinin tahminlerine göre, 2030 yılına kadar 8,8 milyona ihtiyaç olacak. Bu hedefe ulaşmak için her hafta yaklaşık 5 bin yeni şarj noktası kurulması gerekiyor.

TESLA GERİDE KALDI

Ocak-Nisan 2023 döneminde Tesla’nın Avrupa’daki satışları yüzde 39 düşüş gösterdi. CEO Elon Musk’ın özellikle Almanya’da Şubat sonu düzenlenen genel seçimlerde aşırı sağ eğilimli Almanya İçin Alternatif (AfD) partisine desteği, ülkede büyük tepki topladı. Hatta Tesla araçları ve şarj istasyonlarına saldırılar düzenlendi. Ayrıca Musk’ın Trump’a danışmanlık yapması ve siyasi arenadaki rolü de markaya zarar verdi. Musk’ın siyasi görevlerinden çekileceğini açıklaması, Tesla’nın toparlanma şansını nasıl etkileyecek, henüz bilinmiyor.

ÇİN MARKALARI YÜKSELİYOR

Tesla’nın satışları düşerken, Çinli üreticiler hızlı bir yükseliş içerisinde. Devlet sübvansiyonları sayesinde fiyat rekabetinde Avrupalı ve Japon şirketlerin önüne geçtiler. AB’nin düşük maliyetli Çin menşeli elektrikli araçlara karşı yüksek gümrük vergileri uygulamasına rağmen, Çin’in Avrupa’daki pazar payı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5’i geçti. JATO Dynamics’e göre, Çinli plug-in hibrit araç kayıtları bir yılda yüzde 546 oranında arttı. BYD, Nisan ayında 7 bin 231 araç satarak ilk kez Tesla’yı geride bıraktı. Bu durum, 2024’e göre yüzde 169 artış anlamına geliyor. Avrupa otomotiv pazarında dengelerin hızlı bir şekilde değiştiğine işaret ediyor.