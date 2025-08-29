Haberler

Çinli Bilim İnsanları 6G Atılımı Sağladı

YENİ TEKNOLOJİDE BÜYÜK ATILIM

Çinli bilim insanları, 6G kablosuz iletişim alanında önemli bir yenilik gerçekleştirdi. Beijing Üniversitesi ve Hong Kong Şehir Üniversitesi’nden oluşan ortak araştırma ekibi, ultra geniş bantlı fotonik-elektronik entegre teknoloji konusunda çarpıcı bir gelişme kaydetti.

YENİ SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

Araştırma ekibi, fotonik-elektronik hibrit entegrasyonunu kullanarak yüksek hızlı ve frekansı ayarlanabilir kablosuz iletim imkanı sunan bir ultra geniş bant sistemi geliştirdi. Bu sistem, gelecekteki 6G ağlarının güvenilirliğini ve verimliliğini artırma potansiyeline sahip. Böylelikle, bu çalışmanın dünya genelinde bir ilk olduğu belirtiliyor.

BULGULARIN PAYLAŞIMI

Ekip, bulgularını Nature dergisinin çevrimiçi yayınında duyurdu. Xinhua muhabirleri, bu çarpıcı gelişmeyi Beijing’den takip ediyor.

