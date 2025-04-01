Çinli Ekipler Myanmar’a Yardım İçin Geldi

DEPREM SONRASI KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Mandalay’da meydana gelen yıkıcı depremin ardından, birçok Çinli kurtarma ekibi felaketten etkilenen bölgelere ulaşmayı başardı. Bu ekipler, yerel güçlerle birlikte günün her saatinde arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor. Kurtarma ekipleri, apartmanlar, oteller ve hastaneler gibi enkazlarda yaşam belirtilerini bulmak için yoğun çaba gösteriyor. Ancak, sürekli devam eden artçı sarsıntılar, elektrik kesintileri, hasar gören yollar ve iletişim sorunları, işlerin ilerlemesini büyük ölçüde zorlaştırıyor.

ÇİN’DEN DESTEK GÖNDERİLDİ

Bu süreçte Çin, destek çabalarını artırarak Myanmar’a ek kurtarma ekipleri göndermeyi sürdürüyor. Gönderilen ekipler arasında deprem uzmanları, yapı mühendisleri, sağlık personeli ve köpekli arama birimleri yer alıyor. Kurtarma ekipleri, yaşam detektörleri, imha malzemeleri ve sahra hastanesi sistemleri de getiriyor. Ayrıca, Çin Kızılhaç Uluslararası Acil Müdahale Ekibi’ne bağlı 15 kişilik bir grup, pazartesi sabahı Myanmar’ın Mandalay kentine ulaştı. Bu ekip, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Çin Kızılhaç Derneği’nin koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürüyor.