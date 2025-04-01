Haberler

Çinli Ekipler Myanmar’a Yardım İçin Geldi

DEPREM SONRASI KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Mandalay’da meydana gelen yıkıcı depremin ardından, birçok Çinli kurtarma ekibi felaketten etkilenen bölgelere ulaşmayı başardı. Bu ekipler, yerel güçlerle birlikte günün her saatinde arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor. Kurtarma ekipleri, apartmanlar, oteller ve hastaneler gibi enkazlarda yaşam belirtilerini bulmak için yoğun çaba gösteriyor. Ancak, sürekli devam eden artçı sarsıntılar, elektrik kesintileri, hasar gören yollar ve iletişim sorunları, işlerin ilerlemesini büyük ölçüde zorlaştırıyor.

ÇİN’DEN DESTEK GÖNDERİLDİ

Bu süreçte Çin, destek çabalarını artırarak Myanmar’a ek kurtarma ekipleri göndermeyi sürdürüyor. Gönderilen ekipler arasında deprem uzmanları, yapı mühendisleri, sağlık personeli ve köpekli arama birimleri yer alıyor. Kurtarma ekipleri, yaşam detektörleri, imha malzemeleri ve sahra hastanesi sistemleri de getiriyor. Ayrıca, Çin Kızılhaç Uluslararası Acil Müdahale Ekibi’ne bağlı 15 kişilik bir grup, pazartesi sabahı Myanmar’ın Mandalay kentine ulaştı. Bu ekip, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Çin Kızılhaç Derneği’nin koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da Kaza: Otomobil Takla Atarak Çarptı

Isparta-Konya karayolunda otomobil takla atarak bir akaryakıt istasyonuna çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı.
Haberler

Bodrum’da Fırtına ve Sağanak Etkili Oluyor

Bodrum'da etkili fırtına, teknelerin batmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine yol açtı. Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları ise araçları kirletti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.