Çinli Firma, Türk Ortağıyla Rüzgar Türbini Üretecek

ÇİN FİRMASI RÜZGAR TÜRBİNİ PARÇALARI ÜRETECEK

Çinli bir şirket, Türk ortağı ile birlikte Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kurulacak olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde rüzgar türbini parçaları üretecek. 1000 dekarlık bir alana kurulacak olan Atatürk OSB’de, yatırım yapacak olan firmalarla birlikte Edirne Valiliği Toplantı Salonu’nda arsa tahsis imza töreni gerçekleşti. OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra fabrikaların inşasına başlanacak. Türkiye’deki ortağı Ekin Makina ile iş birliği yapan Çinli Tiron Firması, Avrupa’daki üretimini Türkiye’ye kaydırma kararı aldı. Şirket, üreteceği rüzgar türbini parçalarını yurt içinde ve yurt dışında satışa sunacak.

VALİ SEZER: SANAYİ BÖLGELERİ İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada sanayi bölgelerinin kurulmasının ve fabrikaların faaliyete geçmesinin istihdama önemli katkılar sağladığını belirtti. Edirne’nin hem tarım hem de turizm kenti olduğunu dile getiren Sezer, sanayinin gelişmesine de büyük önem verdiklerini açıkladı. “Yeşil, yenilenebilir ve yenilikçi teknolojilerin olduğu, çevreye duyarlı sanayilerin de Edirne’de olmasını istiyoruz” diyerek sözlerine devam etti. Ayrıca, Uzunköprü’de kurulacak sanayi bölgesi ile ilgili geçtiğimiz yıl yer değişiklikleri yapıldığını vurguladı. “Firmalardan çok fazla başvuru geldi. Söz verdiğimiz için 3 firmamızla sözleşme yapacağız ama bundan sonra daha katma değeri olan ve kapasiteli firmalara tahsisleri yapacağız” dedi.

YATIRIMLARLA EDİRNE’NİN GELECEĞİ PARLAK

Sezer, “Bizim yerimiz çok değerli. OSB’lerin altyapılarını en üst teknolojilerle yapıyoruz. İnşallah Edirne’mize ve ülkemize yüksek istihdamın sağlandığı, bol kazançlar elde edilen güzel yatırımlar olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Keşan ve İpsala’daki sanayi bölgelerinde de projelerin hızla ilerlediğini belirtti.

AK PARTİ EŘDİRNE MİLLETVEKİLİ YATIRIMLARDAN DESTEK GÖRÜYOR

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise kent için önemli yatırım girişimleri gerçekleştirildiğini söyledi. Uzunköprü’de kurulacak sanayi bölgesine büyük bir talep olduğunu ifade eden Aksal, “Hepimiz heyecanlıyız ve birlikte hızlı bir şekilde ilerliyoruz” dedi. Edirne’nin topraklarının verimli ve arazilerinin değerli olduğunu vurgulayan Aksal, “Bu nedenle yer konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Destek veren bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÇİN FİRMASI YATIRIMLARINDAN UMUTLU

Çinli Tiron Firması Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Yamin de, Türkiye’de yatırım yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Türkiye’deki yatırımcıların desteklendiğini belirten Zhang, “Doğaya saygılı güzel bir üretim tesisi kuracağız. Rüzgar türbini parçaları üreteceğiz ve oldukça fazla istihdam sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından arsa tahsisi için imzalar atıldı.