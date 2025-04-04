Haberler

Çinli Görevliler Depremzedelere Yardım Sunuyor

DEPREM SONRASI MÜDAHALELER

Çinli kurtarma görevlileri, 4 Nisan günü Myanmar’ın Mandalay kentinde yer alan bir çadır kentte depremden etkilenen bireylere tıbbi danışmanlık hizmeti sunuyor. Görevliler, depremden maddi ve manevi olarak etkilenen insanların sağlık durumlarını kontrol ederek, gereken tıbbi yardımı sağlama konusunda aktif bir rol üstleniyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI

Verilen tıbbi danışmanlık hizmetleri, depremzedelerin sağlık sorunlarını tespit etmeyi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmayı içeriyor. Bu süreç, etkilenenlerin iyileşme sürecini hızlandıracak önemli adımlardan birini oluşturuyor. Kurtarma çalışmaları sonrasında hijyen koşullarına da dikkat edildiği belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bayram Tatilinde Trafik Kazaları Artıyor

Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında bilanço giderek ağırlaşıyor. Son bir günde 10 can kaybı yaşanırken, toplamda 57 kişi hayatını kaybetti.
Haberler

İzmir’de Hijyen Kurallarına Uygunsuzluk Tepkisi

İzmir'deki bir işletmede mayonez hazırlayan kişinin hijyen kurallarına uymadığı anların görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.