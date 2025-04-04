Çinli Görevliler Depremzedelere Yardım Sunuyor

DEPREM SONRASI MÜDAHALELER

Çinli kurtarma görevlileri, 4 Nisan günü Myanmar’ın Mandalay kentinde yer alan bir çadır kentte depremden etkilenen bireylere tıbbi danışmanlık hizmeti sunuyor. Görevliler, depremden maddi ve manevi olarak etkilenen insanların sağlık durumlarını kontrol ederek, gereken tıbbi yardımı sağlama konusunda aktif bir rol üstleniyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASI

Verilen tıbbi danışmanlık hizmetleri, depremzedelerin sağlık sorunlarını tespit etmeyi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmayı içeriyor. Bu süreç, etkilenenlerin iyileşme sürecini hızlandıracak önemli adımlardan birini oluşturuyor. Kurtarma çalışmaları sonrasında hijyen koşullarına da dikkat edildiği belirtiliyor.