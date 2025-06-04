Çinli Kafileyi Evinde Ağırlayıp Eğlendirdi

ÇİN KAFİLESİNİ EVİNDE AĞIRLADI

Denizli’de, Türkiye’ye tatile gelen 5 kişilik Çinli turist kafilesi kaza yaptı. İşlemlerinin geç tamamlanması ve uygun otel bulamamaları üzerine, karakola çağrılan tercüman Adnan Ünay, Çinli ziyaretçileri annesinin evinde misafir etti. Bu güzel anlar sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

KAZA ANINI YAŞADILAR

Çinli turistler, Antalya ve Fethiye’deki tatillerinin ardından Pamukkale’yi ziyaret etmek için yola çıktılar. Jue Zhu, Melody Dang, Nanaç Nie, Doreen Du ve Joan Sun, Acıpayam’da trafik kazası geçirdi. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kafileyle iletişim kurmak için Adnan Ünay’ı çağırdı ve o da ücret almadan tercümanlık yaptı. Hastanede yaralıların ifadelerini almasına yardımcı oldu ve araç kiralama firmasının olumsuz yanıtının ardından, Türkiye’deki geleneksel misafirperverliği göstererek kafileyi evinde ağırladı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Geceleri saz eşliğinde müzik yaparak eğlenen grup, sabah kahvaltısını birlikte yaptı. Tercüman Ünay, Türk misafirperverliğinin önemli bir değer olduğunu dile getirirken, “Yolda kalan kişilere yardım etmek Türk kültürünün temelidir. O gece annemde kaldık. Annem çok güzel bir sofra hazırladı ve bütün misafirlerle mutlu anlar yaşadık” diye belirtti. Çinli turistler, yoğun bir dostluk geliştirdiklerini ifade ederek, Türkiye’ye döndükten sonra ona hediye göndermek istediklerini ilettiler.

DOĞAL BİR İLGİ OLUŞTU

Köye gelen bu turistler, yerel halkın da dikkatini çekti. Ünay, “Köy halkı, Çinli turistlere el sallıyor ve onlara ikramda bulunmak istiyordu. Ben evimde ağırladım ama birçok kişi de turistleri misafir etmek istedi” dedi. Toplamda 200’den fazla kişiyi evinde ağırladığını belirten Ünay, sosyal medyada bu anları paylaşmanın getirisiyle birlikte viral bir etki yarattığını vurguladı.