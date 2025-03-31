Çinli Kurtarma Ekibi Myanmar’da Hayat Kurtardı

ÇİN KURTARMA EKİPLERİ ENKAZDAN CAN KURTARIYOR

Mandalay, 31 Mart – Myanmar’da meydana gelen depremin ardından Çinli kurtarma ekipleri, yerel saatle 08.00 itibarıyla toplamda 6 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Çin Arama ve Kurtarma Ekibi ile Ramunion Kurtarma Ekibi üyeleri, pazartesi günü Mandalay kentinde enkazdan biri hamile 4 kişi kurtardı.

Pazar Günden Beri Çalışmalar Devam Ediyor

Çinli kurtarma ekipleri, pazar gününden bu yana Myanmar’ın depremden etkilenen bölgelerinde arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor. Yunnan eyaletinden gelen kurtarma ekibi, pazar günü başkent Nepido’daki bir hastanenin enkazında yaklaşık 40 saattir mahsur kalan yaşlı bir adamı kurtarıyor. Aynı gün, Hunan eyaletinden Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyeleri de Mandalay kentindeki Mandalay Budist Merkezi’nde mahsur kalan bir kişiyi kurtarıyor.