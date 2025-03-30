Çinli Kurtarma Ekibi Myanmar’da Yaşlı Adamı Kurtardı

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetleri, pazar sabahı yerel saatle 5.00’te başkent Nepido’da gerçekleştirildi. Çin’in Yunnan eyaletinden gelen ekip, burada yerel ekiplerle iş birliği yaparak önemli bir başarıya imza attı.

İLK KURTARILAN KİŞİ YAŞLI ADAM OLDU

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, hastane enkazında yaklaşık 40 saat mahsur kalan yaşlı bir adam kurtarıldı. Gece boyunca yoğun bir çaba gösteren ekipler, cumartesi günü bölgeye ulaşan Çinli kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan ilk kişi olarak kayıtlara geçti.