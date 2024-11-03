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Çinli Mühendisin Zurna Sevgisi Sosyal Medyada Gündem!

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Çinli Mühendisin Zurna Aşkı Devam Ediyor

ÇİNLI MÜHENDİSİN SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Tekirdağ’da çalışan bir Çinli mühendis, zurna çalma tutkusuyla dikkat çekiyor. Yol kenarındaki boş bir alanda zurna çalan bu kişi, yoldan geçenlerin görüntülemesiyle sosyal medyada gündem haline geldi. Mühendis, insanları rahatsız etmemek adına şehirden uzak bölgelerde zurna çalıyor. Tekirdağ’da sürücüler, bu ilginç durumu kayda alarak sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Çinli zurnacı Tao Jianwaı’nin boş bir alanda zurna çalmasının sebepleri de merak konusu oldu.

ZURNA ÇALMAK HOBİSİ

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde zaman zaman zurna çalarken görüntülenen Tao Jianwaı, yaptığı açıklamada zurna çalmanın en büyük hobisi olduğunu ifade ediyor ve şehirden uzak alanlarda tamamen rahatsız etmeden sanatını icra ettiğini belirtiyor. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve onu gündeme taşıdı.

Kapaklı ilçesinde neden bulunduğunu da açıklayan Tao Jianwaı, “Kapaklı ilçesinde bulunan bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyorum. Burada bir adreste ikamet ediyorum. Zurna çalmayı çok seviyorum, müzik benim hobim. İnsanları rahatsız etmeden şehirden uzak yerlerde bu hobimi gerçekleştiriyorum” diyor.

Sosyal medyada yankı uyandıran bu durum, farklı kültürlerin bir araya geldiği ilginç bir örnek olarak yorumlanıyor.

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