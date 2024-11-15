Çinli Ortaklarla Togg’un Büyüme Planları

TOGG’UN BÜYÜME HEDEFLERİ

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı. Özellikle Çinli şirketlerle ortaklık konusuna yönelik gelen sorulara yanıt veren Karakaş, “Her türlü imkânı araştırıyoruz. Çalışmalarımız belli bir noktaya geldiği zaman açıklayacağız” şeklinde ifade etti. Ancak bu sürecin kısa bir zaman diliminde sonuçlanmayacağını da belirtti. Ayrıca, 2025 yılı Eylül ayında Avrupa’ya ihracata başlama planları olduğu bilgisini paylaştı. Togg CEO’su Karakaş, Azerbaycan’ın Bakü kentinde gerçekleşen COP29 zirvesinde Bloomberg HT canlı yayınında Togg hakkında sorulan soruları yanıtladı. Karakaş, hedeflerinin yalnızca Türkiye pazarıyla sınırlı kalmadığını, global pazarlara da açılmayı amaçladıklarını söyledi.

YENİ PAZARLARDA BÜYÜME STRATEJİLERİ

Karakaş, yeni pazarlarda büyümek için farklı stratejiler geliştirdiklerini ve ortaklıkların da incelendiğini ifade etti. Üretimlerindeki sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini dile getiren Karakaş, şirketin DNA’sının yeşil dünyayı ve sürdürülebilirliği ön planda tuttuğunu belirtti. Sıfır emisyonlu bir aracı geliştirirken, üretim süreçlerine de özen gösterdiklerini vurguladı. Gemlik’teki tesisin Avrupa’nın en temiz tesisi olduğuna dikkat çekti. Ayrıca şarj istasyonlarının enerji kaynağının yenilenebilir olduğunu belirten Karakaş, “Biz hem ayrışmak için hem de sözlerimizin arkasında durmak için yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle hareket ediyoruz. Bunun öneminin her geçen gün artarak kullanıcılarımızda karşılık bulduğunu görmekteyiz” dedi.

ÇİN İLE KURULACAK ORTAKLIKLARIN ÖNEMİ

Bunun yanında, Togg’un şu ana kadar 2 milyar euroya yakın bir yatırım yaptığını ve bu süreçte ortaklarının desteğiyle sürdürülebilirlik odaklı bir vizyon geliştirdiklerini vurguladı. Elektrikli araç teknolojileri açısından Çin, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Togg gibi yeni bir elektrikli araç üreticisi için Çinli şirketler ile kurulacak ortaklıklar, hem teknolojik bilgiye erişim hem de yeni pazarlara açılma hususunda birçok avantaj sağlayabiliyor. Togg’a ortaklık olup olmayacağına dair kesin bir bilgi vermek şu anda mümkün değil. Ancak Gürcan Karakaş’ın açıklamaları, Togg yönetiminin büyüme için yeni yollar aradığını ve farklı seçenekleri araştırdığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili daha net bilgilere ulaşmak mümkün olabiliyor.