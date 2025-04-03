Çinli Otomobil Markaları Türkiye’de Büyüyor

ÇİN OTOMOBİL MARKALARI TÜRKİYE’DE BÜYÜYOR

Çinli otomobil markaları Türkiye’nin otomotiv pazarında önemli rol oynamaya başladı. Chery, MG ve BYD gibi markalar, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda sürekli yatırım yaparak Türkiye’de uzun vadeli başarı hedefliyor. Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 4 Mart’ta yayınladığı rapora göre, 2024 yılı itibarıyla Çinli otomobil markalarının satışlarında önemli artışlar gözlemlendi.

ODMD RAPORUNA GÖRE SATIŞ ARTIŞLARI

ODMD raporuna göre Chery, geniş bir tüketici kitlesine hitap eden uygun fiyatlı Tiggo serisi ile geçen yıl Türkiye’de bir önceki yıla göre yüzde 40,54’lük artışla 57.047 araç sattı. Elektrikli ve hibrit modelleri ile tanınan MG ise, 2024 yılında 17.162 araç satarak 2023 rakamlarına göre yüzde 18,70 büyüme gösterdiği belirtiliyor. Raporda ayrıca BYD’nin, 2023’e göre yüzde 892,97’lik büyük bir artışla 8.331 araç sattığı ifade ediliyor. Bu rakamların, Türk otomotiv sanayinin bu duruma nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

ALI KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Çinli yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini değerlendirdi. Çinli markaların gelmesi nedeniyle Koç Grubu’nda bir rahatsızlık olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ali Koç, “Bizim açımızdan hiçbir rahatsızlık yok. Sadece şunu söyleyeyim. Otomotiv değil, aslında Batı dünyasının Çin’e bağımlılığını azaltmaya çalıştığı bir ortamda Türkiye kendini doğru pozisyonlarsa çok iş alabilir. Çinliler de Türkiye üzerinden Avrupa’ya açılmayı planlıyorlar.” dedi. Koç, Çinli markaların gelişinin Türk otomotiv sektörü için önemli bir dönüm noktası olduğunu sözlerine ekledi.

ÇİN MARKALARININ SATIŞ RAKAMLARI

Ocak-haziran döneminde Türkiye’deki satış rakamları incelendiğinde, Chery 34.501 satışla ilk sırada yer aldı. MG, 11.074 adet satış ile ikinci, BYD ise 1.426 satış ile üçüncü oldu. Bu veriler, Türk otomotiv sanayinin Çinli markalar ile nasıl rekabet edeceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.