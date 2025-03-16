Çinli Otomobil Markaları Türkiye’de Yükseliyor

ÇİN MARKALARI TÜRKİYE’DE KİLİT OYUNCULAR HALİNE GELDİ

İstanbul, 16 Mart — 15 yıllık deneyime sahip otomotiv sektörü yetkilisi Semih Eryükseldi, Çinli otomotiv markalarının Türkiye’deki rekabetçi fiyatları ve uzun vadeli yatırım eğilimleri ile pazarda önemli bir konuma ulaştığını ifade ediyor. Eryükseldi, Türkiye’de uzun vadeli başarı sağlamak için sürekli yatırım yapan markaların, özellikle Chery, MG ve BYD gibi markalar olduğuna dikkat çekiyor.

REKABETÇİ FİYATLAR VE BÜYÜME RAKAMLARI

Eryükseldi, Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 4 Mart’ta yayımladığı rapora atıfta bulunarak, Çinli otomobil markalarının bu yılki satışlarının önemli bir artış gösterdiğini aktarıyor. ODMD raporuna göre, Chery’nin Tiggo modeli, rekabetçi fiyatlar ile büyük bir kitleye ulaşarak 2023’te Türkiye’de önceki yıla göre yüzde 40,54 artışla 57.047 adet satıldı. Eryükseldi, “stoklarındaki araçları fiyat avantajıyla sunarak önemli sayıda araç sattığını” vurguluyor ve diğer markaları geride bıraktığını belirtiyor.

MG VE BYD’İN BAŞARILARI

MG’nin, elektrikli ve hibrit araçları ile tanınarak 2024 yılında Türkiye’de 17.162 araç satması bekleniyor. Eryükseldi, “MG, 2021’den itibaren Türkiye’ye çok hızlı giriş yaptı ve farklı segmentlerde elektrikli, benzinli ve hibrit otomobillerle hızla geniş müşteri tabanına ulaştı” diyor. ODMD raporuna göre, BYD ise geçen yıl 2023’e göre yüzde 892,97 artışla 8.331 araç satarak büyük bir yükseliş kaydetti.