Çinli Otomotiv Devi Swm Motors, Türkiye’de Üretim Yapacak

ÇİN Lİ OTOMOTİV DEVİ SWM MOTORS, TÜRKİYE’DE YERLİ ÜRETİM PLANLARINI HAYATA GEÇİRİYOR

Çinli otomotiv şirketi SWM Motors, Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendiriyor. Şirketin Türkiye’deki yerli üretim hedefleri, somut adımlarla şekillenmeye başladı. SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu’nun ifadelerine göre, Eskişehir’de kurulacak olan fabrikada üretim, 2025 yılının son çeyreğinde başlayacak. Bu önemli adım, Türkiye otomotiv sektörü açısından hem istihdam hem de ihracat yönünden bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

ÜRÜTİM KAPASİTESİ VE MODEL DUYURUSU

Habertürk’ten alınan bilgiye göre, Azmanoğlu, üretimin ilk aşamasında yıllık 25 bin adet kapasite ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Yerli üretimde dikkat çeken ilk modeller, makyajlı G01 ve G03 SUV modelleri olacak. Üretim süreci başladıktan sonra, Çin’den otomobil ithalatının sonlandırılacağı da belirtiliyor. SWM Motors’un Eskişehir’de üretileceği araçlar, sadece yurt içi pazara değil, aynı zamanda yurt dışına da sunulacak. Şirket, Türkiye’de üretilecek plug-in hibrit ve benzinli SUV modellerini ihraç etmeyi de hedefliyor. Bu durum, Türkiye’yi markanın önemli üretim üslerinden biri haline getirecek.

ESKİŞEHİR FABRİKASININ STRATEJİK ÖNEMİ

Fabrikanın Eskişehir’de kurulması, bölgenin otomotiv sektöründe yükselen bir üretim merkezi olma potansiyelini artırıyor. Azmanoğlu, ileride fabrikanın kapasitesinin artırılabileceğine dair umut verici açıklamalarda bulundu. Bu durum, hem yerel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak hem de otomotiv sektöründeki rekabeti güçlendirecek.