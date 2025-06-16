Çinli Tur Acenteleri Kahramanmaraş’ı Ziyaret Etti

MEZOPOTAMYA BÖLGESİNİN TANITIMI İÇİN ÇİN’DEN HEYET KAHRAMANMARAŞ’TA

Türk Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğiyle başlatılan “İnfo-Tur” programı çerçevesinde 13 kişilik Çinli grup Kahramanmaraş’a geldi. Bu grup, 13 farklı acente temsilcisinden oluşuyor ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinesinde, termal turizm merkezleri, Başkonuş Yaylası, Ali Kayası Cam Teras, Geben Vadisi, Germenicia Antik Kent ile Tarihi Kapalı Çarşı gibi önemli noktaları ziyaret etti.

HEYETİN KENTTE GEZİ İNCELEMELERİ

Ziyaret sırasında heyet, kentteki otelleri de inceleyerek buralardaki olanakları değerlendirdi. Ayrıca, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edip, sesli ve görsel efektlerle sunulan ve özel bölümde sergilenmekte olan 7 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki antik fil iskeleti önünde fotoğraf çektirdi. İl Kültür Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Türk Hava Yolları işbirliğiyle gerçekleştirilen programın yakın zamanda önemli sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

TANITIMIN ÖNEMİ VURGULANDI

Yıldız, gelen heyetin Çin’deki Turizm Acenteleri Grubu’ndan olduğunu ve Mezopotamya bölgesi şehirlerinin farklı ülkelerdeki tur acentesi temsilcilerine tanıtılması amacıyla ilk misafirleri ağırlama mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, haftaya Tayland’dan başka bir heyeti ağırlayacaklarını duyuran Yıldız, “Bugün itibarıyla şehrimize gelen heyet, Başkonuş Yaylası, Geben Milli Parkı, Çam Teras Ali Kayası, otellerimiz ve müzelerimizi ziyaret ederek şehrimizin turizm potansiyelini keşfetmiş oldu.” dedi.

DONDURMA ŞOVUYLA UNUTULMAZ BİR DENİM YAŞANDI

Günün sonunda, dondurma üreticileri tarafından gösteri yapılarak, heyetteki katılımcılara dünyaca ünlü Kahramanmaraş dondurması ikram edildi. Böylece ziyaret, şehrin kültürel değerleri ve eşsiz lezzetleri ile taçlandırılmış oldu.