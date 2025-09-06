Çinli Turist Xu Wenkai Bulundu

Haberler

ÇİN TARAFINDAN KAYBOLAN TURİSTİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Muğla iline bağlı Fethiye ilçesi, Faralya Mahallesi’nde yürüyüş yaptığı sırada kaybolan 30 yaşındaki Çinli turist Xu Wenkai’nin cansız bedeni, yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Muğla komando tabur komutanlığı timleri, sarp arazide yürüttükleri çalışmayla turistin cesedine ulaştı.

CENAZE MORGDA

Bulunan cansız beden, gerekli işlemler için Fethiye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Xu Wenkai’nin kaybolma durumu, yürüyüş sırasında gerçekleşen bir aksaklıktan kaynaklandığı düşünülüyor.

