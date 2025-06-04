Çinli Turistlere Yardımcı Oldu

Çinli Turistlere Yardım Eli

Çin’den Türkiye’ye tatil amacıyla gelen ve kiraladıkları araçla Acıpayam ilçesinde trafik kazası geçiren turistlerin yardımına yeminli tercüman Adnan Ünay koştu ve evini onlara açtı. Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil için gelen 5 kişilik turist grubu, 26 Mayıs’ta Denizli’nin Pamukkale ilçesini ziyaret etmek üzere yola çıktı. Turistlerin bulunduğu otomobil, Acıpayam ilçesi yakınlarında başka bir araçla çarpıştı. Kazada hafif yaralanan Melody Dang ve Joan Sun, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri, kazaya dair turistlerle iletişim kurmak ve ifadelerini almak için yeminli tercüman Adnan Ünay’ı karakola çağırdı. Ünay, gece süren işlemlerin ardından kiralık araç bulmakta zorlanan Jue Zhu, Melody Dang, Nana Nie, Doreen Du ve Joan Sun’a kayıtsız kalmadı ve kafileyi ailesinin evinde bir gece misafir etti.

Türk Misafirperverliği

Ünay, cep telefonuyla kaydettiği o anları sosyal medyada paylaşarak geniş bir ilgi gördüğünü anlattı. Türk misafirperverliğini Çinli turistlere yaşayarak gösterdiğini belirten Ünay, “Yolda kalana yardım edip, misafirperver olabilmek Türk halkının gelenekleri arasında yer alır” dedi. Jandarma ve hastane personelinin de turistleri evlerinde misafir etmeye istekli olduğunu ifade eden Ünay, o gece annesinin güzel bir sofra hazırladığını ve turistlere tarhana çorbası ile köy kahvaltısı sunduğunu aktardı.

Sıra Dışı Bir Deneyim

Turistlerin, ahırda keçi ve koyunlara yem verdiklerini söyleyen Ünay, “Bugüne kadar birçok turisti evimde ağırlamıştım. Ancak hiçbirini paylaşmamıştım. Çok sıra dışı bir gün oldu” dedi. Ertesi gün kiralık araç temin edilen turistler, İzmir’e gitmek için yola çıktı. Sonunda çok güzel bir dostluk kuruldu. Turistler Çin’e döndüklerinde, Ünay’a “eve sorunsuz geldik” mesajı ile birlikte fotoğraflar da gönderdi.