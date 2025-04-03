Cinsel İçerikler Çocukların Geleceğini Etkiliyor

ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA MARUZİYETİ VE ETKİLERİ

Çocukluk ve ergenlik döneminde sosyal medyada karşılaşılan cinsel içeriklerin gelecekteki yaşamları üzerindeki etkileri uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Ortaokul öncesi dönemde çocukların sosyal medya hesaplarının olmaması gerektiği ifade ediliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Akça, “Cinsel içerikli materyallere maruz kalmanın belli bir yaşı vardır. Bu yaş öncesinde çocukların bu tür materyallere maruz kalması, zihinsel dünyalarında olumsuz etkiler oluşturacaktır” diyor. Akça, erken yaşlarda bu tür içeriklere maruz kalmanın tehlikeli olduğunu belirtiyor.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI SINIRLANDIRILMALI

Prof. Dr. Akça, çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanması gerektiğine inanıyor. “Çocuklarımızın sosyal medya ile tanışmaları belli bir yaş sınırına tabi olmalı. Bu yaş sınırı dünya genelinde genellikle 16-18 olarak belirleniyor.” diyen Akça, sosyal medya hesabının açılmasının çocuğun durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Otogarda bir çocuğun tek başına yola çıkmasına izin vermediğimizde sosyal medya hesabı açmanın da doğru olmayacağını belirtiyor.

AKILLI TELEFON KULLANIMINDA DENGE GEREKİYOR

Prof. Dr. Akça, çocuğa ait akıllı telefonun lise döneminden sonra olması gerektiğini hatırlatıyor. “Bir çocuğun akıllı telefonunu alması mutlaka lise hayatından sonrasına denk gelmeli. Ancak ortaokul sürecinde, sosyal medyada nelerle karşılaşacağı anlatılmalı. Hiç telefon verilmemesi ve lisede aniden verilmesi, bağımlılık sorunlarına yol açabiliyor.” diyerek, çocukları hazırlamak gerektiğinin altını çiziyor. Akça, eğitim verilerek ve kontrollü bir şekilde akıllı telefonun hayatın içine entegre edilmesi gerektiğini vurguluyor.