Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

ALMAN ŞAHSIN YAKALANMASI

Edirne’de, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 18 kaçak göçmenle birlikte bir Alman uyruklu kişi yakalandı. Bu şahsın, Türkiye’de cinsel istismar suçundan dolayı arandığı belirlendi. Cinsel istismar suçunu işleyen zanlı Edirne’de tutuklanarak, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EMNİYETİN BAŞARILI OPERASYONU

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Göçmen Şube Müdürlüklerinin işbirliğiyle göçmen kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyona imza attı. İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda durdurulan iki araçta yapılan kontroller sonucunda 14’ü Irak, 3’ü Afganistan ve 1’i Alman vatandaşı olmak üzere toplam 18 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

CEZA MAHKEMESİ VE GÖZALTILAR

Alman vatandaşı O.R.’nin, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel istismar suçundan yurt dışı yasağının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden A.B.L., gözaltına alındı. O.R., mevcut dosyası çerçevesinde SEGBİS aracılığıyla çıkarıldığı mahkemece 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Öte yandan göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan A.B.L.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.