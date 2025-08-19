Cinsel Saldırı Suçlusu Yakalandı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyi yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü bir araya gelerek aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDAKİ DETAYLAR

Operasyonda, ‘Cinsel Saldırı’ ve ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından dolayı toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (42) gözaltına alındı. Ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu tehdit edenlerle mücadeleyi aralıksız ve kararlı bir şekilde sürdüreceklerini açıkladı.