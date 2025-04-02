Çintay: Boykot Çağrıları Ekonomiye Zarar Veriyor

BOYKOT ÇAĞRILARININ EKONOMİYE ZARARI

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, boykot çağrılarının Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Milli değerlerin korunmasının önemi üzerinde duran Çintay, ülke genelinde yatırım yapan, istihdam sağlayan, üretim ve ihracat ile Türkiye’nin gücüne katkıda bulunan yerli ve milli firmaların hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

YERLİ FİRMALARA DESTEK ÇAĞRISI

Çintay, bu işletmelerin günlük siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini belirterek, “Bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve her adımını memleketi için atan firmalarımız, günlük polemiklere alet edilmemeli; aksine desteklenmelidir” dedi. Türkiye’nin ekonomik gücünün yerli üretimle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Çintay, “Bugün her zamankinden daha fazla birlik olma, kendi değerlerimize ve işletmelerimize sahip çıkma zamanıdır. Güçlü Türkiye, güçlü yerli üretimle mümkündür” şeklinde konuştu.

MİLLİ FİRMALARIN DESTEKLENMESİ

Başkan, toplumun her kesimini milli firmalara sahip çıkmaya davet etti. Çintay’ın bu açıklamaları, yerli işletmelere verilen önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu durumda, yerli üretimi desteklemenin Türkiye’nin ekonomik güçlenmesi için kritik bir adım olduğu anlaşılmaktadır.