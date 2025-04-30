Cip Alev Aldı, Sürücü Kurtuldu

KAZA ANINDA ALEV ALAN CİPTEKİ KURTULUŞ

Adana’da, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde gerçekleşen kazada, bir cip tıra arkadan çarparak alev aldı. Sürücü ve yolcu, bu feci olay sonrası son anda yangından kurtulmayı başardı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda yaşandı. Mustafa E. yönetimindeki Jeep marka 01 VY 001 plakalı cip, Abdulkadir C. kontrolündeki 06 CYY 572 plakalı cipe çarpıyor. Ardından Mustafa E., cipiyle sol şeritte ilerleyen Latif S. idaresindeki 27 R 4014 plakalı tıra arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle cip birden alev alıyor.

Araçta bulunan Mustafa E. ve yolcu Hatice Ç., yangın anında son anda kendilerini dışarı atarak yanmaktan kurtuluyor. Latif S., yangını gördüğünde tırı dorseden çıkartıyor. Kısa bir süre içinde alev topuna dönen cip tamamen kullanılamaz hale geliyor. Kazada tırın dorsesi de yanarken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıyor.

Mustafa E. ve Hatice Ç., sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Her iki kişinin de hastanede ayakta tedavi edildiği öğreniliyor. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açılıyor.