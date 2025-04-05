Cip Alev Alev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

TEM OTOYOLU’NDA CİP YANGINI: ALEVLER ARACIN TAMAMINI SARDI

Bolu’nun Gerede ilçesi mevkiinde TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir cip, motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, alevlerin hızla yayılması sonucu araç tamamen yandı.

SÜRÜCÜ KENDİNİ SON ANDA ARACIN DIŞINA ATTI

Plakası henüz öğrenilemeyen cipin sürücüsü, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek emniyet şeridine çekmeyi başardı. Sürücü, alevlerin yayılmasından önce aracı terk ederek can güvenliğini sağladı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucu yangını söndürdü. Ancak alevlerin hızla yayılması nedeniyle cip tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

YANGIN ANI CEVREDEKİ SÜRÜCÜLER TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, aracın tamamen alevler içinde kaldığı ve yoğun duman çıkardığı görülüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.