Cip Çarpması Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

KAZA ANINI GÖRENLER YARDIM İSTEDİ

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarpan cip kazası sonucunda, 66 yaşındaki Kadriye Karademir hayatını kaybetti. Olay, Sungurlu-Çorum karayolunun 8. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Samsun yönünde seyir eden Hüseyin K. idaresindeki 34 KHL 424 plakalı Nissan marka cip, yaya olarak karşıya geçmeye çalışırken Karademir’e çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından kadın, olay yerinde hayatını kaybederken, cip sürücüsü yaralandı.

AİLELERİN YARDIM ÇAĞRISI DİKKAT ÇEKTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan detaylı incelemeler sonrasında, Karademir’in cenazesi morga kaldırıldı. Kazanın nedenlerine dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.