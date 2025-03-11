Haberler

Cip Çaycuma’da Kontrolden Çıkıp Kaza Yaptı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşanan olayda, kontrolden çıkan bir cip çitlere çarparak durabildi. Sonrasında kaymaya başlayan araç bir bankanın önünde duruş gerçekleştirdi. Kaldırımda kimsenin olmaması olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesini önledi.

ARAÇLA İLGİLİ DETAYLAR

Alınan bilgilere göre, olay Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 23 yaşındaki S.K. idaresindeki 01 GB 742 plakalı Jeep marka cip, bulvar üzerinde seyrettiği sırada aniden kontrolden çıktı. Araç, yolun sağ tarafında yer alan çitlere çarparak durdu. Ancak bu noktadan sonra bir kez daha kontrolden çıkarak kaymaya başladı ve nihayetinde bir bankanın önünde durabildi. Bu sırada kaldırımı kullanan kimse olmaması, daha büyük bir kazanın yaşanmasını engelledi.

HASAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Kaza sonrasında hem çitlerde hem de cipte hasar oluştu. Kaza mahalline polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şokunu atlatmakta zorlanan sürücü S.K.’nin durumu dikkat çekti. Olay, az daha bir faciaya neden olabiliyordu.

ÖNEMLİ

Haberler

Tokat’ta İşçi Servisi Yandı, İşçiler Kurtuldu

Tokat’ta bir işçi servisinde motor kısmından çıkan yangın, minibüsün tamamen yanmasına neden oldu. İşçiler yangından zarar görmeden kurtuldu; olayda yaralanan yok.
Haberler

Murat Tutar’a Köpek Saldırısı: Yoğun Bakımda

Erzurum'un Narman ilçesindeki 10 yaşındaki Murat Tutar, ekmek almak için evden çıkarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.