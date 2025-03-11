Cip Çaycuma’da Kontrolden Çıkıp Kaza Yaptı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşanan olayda, kontrolden çıkan bir cip çitlere çarparak durabildi. Sonrasında kaymaya başlayan araç bir bankanın önünde duruş gerçekleştirdi. Kaldırımda kimsenin olmaması olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesini önledi.

ARAÇLA İLGİLİ DETAYLAR

Alınan bilgilere göre, olay Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 23 yaşındaki S.K. idaresindeki 01 GB 742 plakalı Jeep marka cip, bulvar üzerinde seyrettiği sırada aniden kontrolden çıktı. Araç, yolun sağ tarafında yer alan çitlere çarparak durdu. Ancak bu noktadan sonra bir kez daha kontrolden çıkarak kaymaya başladı ve nihayetinde bir bankanın önünde durabildi. Bu sırada kaldırımı kullanan kimse olmaması, daha büyük bir kazanın yaşanmasını engelledi.

HASAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Kaza sonrasında hem çitlerde hem de cipte hasar oluştu. Kaza mahalline polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şokunu atlatmakta zorlanan sürücü S.K.’nin durumu dikkat çekti. Olay, az daha bir faciaya neden olabiliyordu.