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Cip Hastane Bahçesine Daldı!

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DİYARBAKIR’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Diyarbakır’da bir cip, kontrolünü kaybederek hastane bahçesinde dinlenen insanlara daldı. Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde gerçekleşti. M.E. isimli sürücünün (52) manevra yapmaya çalışırken aracı üzerinde hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, 21 AGD 230 plakalı cip, hastane bahçesinde bulunan dinlenme alanına girdi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kaza sonucunda Aygün Batmaz isimli bir kişi yaralandı. Yaralıya hastane personeli tarafından hemen ilk müdahale gerçekleştirildi. Ancak, aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aygün Batmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

SURÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Bu talihsiz olayın ardından sürücü gözaltına alındı ve kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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