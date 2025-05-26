Cip, Hastane Bahçesine Daldı! Aygün Yaralandı..

DİYARBAKIR’DA KONTROLDEN ÇIKAN CİPİN YARALATTIKLARI

Diyarbakır’da kontrolden çıkan bir cip, hastane bahçesinde dinlenenleri tehlikeye attı. Kaza, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde öğleden sonra gerçekleşti. M.E. (52) manevra yapmaya çalışırken kontrolünü kaybettiği 21 AGD 230 plakalı cip ile hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı.

KAZADA YARALANAN HASTANEDEN AYRILAMADI

Kaza sonucunda Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz’a ilk müdahale, hastane personeli tarafından gerçekleştirildi. Aynı hastanede tedavi altına alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın hayata döndürülemedi. Aygün Batmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücü M.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili gerekli soruşturma ise hemen başlatıldı.