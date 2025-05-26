Gündem

Cip, Hastane Bahçesine Daldı! Aygün Yaralandı..

cip-hastane-bahcesine-daldi-aygun-yaralandi

DİYARBAKIR’DA KONTROLDEN ÇIKAN CİPİN YARALATTIKLARI

Diyarbakır’da kontrolden çıkan bir cip, hastane bahçesinde dinlenenleri tehlikeye attı. Kaza, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde öğleden sonra gerçekleşti. M.E. (52) manevra yapmaya çalışırken kontrolünü kaybettiği 21 AGD 230 plakalı cip ile hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı.

KAZADA YARALANAN HASTANEDEN AYRILAMADI

Kaza sonucunda Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz’a ilk müdahale, hastane personeli tarafından gerçekleştirildi. Aynı hastanede tedavi altına alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın hayata döndürülemedi. Aygün Batmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücü M.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili gerekli soruşturma ise hemen başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Cip Hastane Bahçesine Daldı!

Diyarbakır'daki bir hastanede yaşanan kazada, kontrolünü kaybeden cip bahçedeki dinlenenlerin arasına daldı ve bir kişi hayatını kaybetti.
Gündem

3 Fenerbahçe Taraftarına Gözaltı Yapıldı

Galatasaray bayrağını koparmak isteyen üç Fenerbahçe taraftarı yakalandı. Olay, ilgili güvenlik güçleri tarafından anında müdahale ile engellendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.