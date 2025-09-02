Cip ile kamyonet çarpıştı, 4 yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki bir trafik kazasında cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Bilgiler doğrultusunda, plakası 01 BPN 01 olan cip ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne ait kamyonet, İrfanlı Mahallesi’ndeki Şehit Astsubay Mehmet Burak Demirci Caddesi’nde çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yapılan müdahaleler sonucunda yaralılar, iki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli de dahil olmak üzere toplamda 4 kişi, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.