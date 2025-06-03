Cip, Kamyona Saplandı, Sürücü Öldü

KAZA DETAYLARI VE OLAY YERİ

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, bir cip kamyona saplandı. Olay, Pamukova ilçe girişindeki Bölge Trafik denetleme istasyonu yakınında gerçekleşti. Bilecik yönüne doğru ilerleyen Bahadır Yavuz (38) yönetimindeki 16 EAE 14 plakalı Nissan cip, aynı yöne giden 33 VY 470 plakalı kamyona çarparak geçirdi.

MÜDAHALE VE KURBAN

Kaza sonrasında durumun iletilmesiyle birlikte bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yerine gelen ekipler, aracın içinde sıkışan sürücü Yavuz’un olay yerinde hayata veda ettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri, Yavuz’u sıkıştığı yerden kurtardı ancak sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

TRAFİK DURUMU VE İNCELEME

Kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, olayla ilgili detaylı bir incelemenin başlatıldığı bildirildi.