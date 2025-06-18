Cip Motosikletle Çarpıştı, Devrildi

KAZA ANINDA DEVRİLEN CİP

Sarıyer’de meydana gelen kaza, bahçe köy Adnan Menderes Caddesi’nde saat 16.30 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde seyir halindeki 34 MZS 517 plakalı cip, karşı yönden gelen bir motosikletle çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmaya çalışan cip, park halindeki başka bir araca çarparak devrildi. Kazada yaralanan kimse olmaması sevindirici bir durum. Olayın meydana geldiği anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPMA ANLARI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, motosikletteki iki kişi ve cip sürücüsüne ambulansta ayakta tedavi uyguladı. Ayrıca, kaza nedeniyle caddede yoğun bir trafik oluştu. Devrilen cipin yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü. Kaza anının güvenlik kameralarındaki görüntüleri, cipin motosiklete çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken park halindeki araca çarptığı anları gösteriyor.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Kazayı gözlemleyen Adnan Keskin, “Motorluya vurduktan sonra diğer arabaya çarptı. Ters takla attı. İçeride mal diziyordum. Baktım şu arabaya çarptı, direkt geldi. Burada ters takla attı. Motorlulara çarptıktan sonra kaçıyormuş. Arabanın sahibi kaçarken burada devrildi” şeklinde konuştu. Bu açıklama, kaza ile ilgili daha fazla ayrıntı sunuyor ve olayın nasıl gerçekleştiğine dair fikir veriyor.