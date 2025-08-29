Haberler

Cip Park Halindeki Araçlara Çarptı

KAZA ANINDA FRENLER BOŞALDI

Zonguldak’ta, yokuş aşağı indiği esnada freni boşaldığı öne sürülen bir cip, park halinde duran iki araca ve bir duvara çarptı. Kaza sonucunda cip içerisindeki dört kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak’ta gerçekleşti. Yokuş aşağı inen ve sürücüsü henüz belirlenmeyen 34 FKM 624 plakalı cipin iddiaya göre frenleri boşaldı. Kontrolünü kaybeden cip, park halindeki 67 AAB 567 ve 67 ABC 848 plakalı otomobillere çarptıktan sonra duvara çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza esnasında cipte bulunan C.Ö. (65), S.A. (92), A.B. (61) ve N.K. (55) yaralandı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara, ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmekte.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

