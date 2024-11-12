Çip Rekabetinde ABD-Çin Gerilimi Yükseliyor

ABD-ÇİN-TAYVAN HATTINDA ÇİP REKABETİ

ABD ile Çin ve Tayvan arasında çip gerilimi sürekli olarak tırmanıyor. Son yıllarda rekabetin arttığı bu sahnede, Trump döneminde ABD’de yerlileşme politikalarının çip üretiminde artış sağlayacağı düşünülüyor. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın ABD seçimlerinde zafer kazanması halinde, ABD’nin çip üretiminde gerçekleştireceği adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Bu süreçte, Çin-ABD-Tayvan hattında sıcak gelişmeler devam ediyor. Tayvan’ın en büyük yarı iletken üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tarafından üretilen bir çip, ABD’nin “ticari kısıtlamalar listesi”nde yer alan Huawei’nin yapay zeka işlemcisinde bulunmasıyla çip konusundaki ihtilaf tekrar ön plana çıkıyor. Çinli medya sitesi Ijiwei’nin bildirdiğine göre, TSMC, 11 Kasım’dan itibaren Çinli çip tasarım şirketlerine 7 nanometre veya daha küçük çiplerin satışını durdurma kararı aldı. South China Morning Post’a göre, Huawei, kısıtlamalardan sonra TSMC ile herhangi bir çip üretimi gerçekleştirmediğini duyurdu.

TAYVAN’IN ÇİP ÜRETİMİ

Visual Kapitalist’in verilerine göre, Tayvan 2023’te dünya genelinde yüzde 68’lik çip üretme oranıyla en fazla çip üreten ülke konumunda. Tayvan, ürettiği çipleri daha çok yabancı ülkelerdeki teknoloji şirketlerine satıyor ve müşterileri arasında ABD’li Nvidia ile Apple da yer alıyor. Ancak, Tayvan’ın üretim kapasitesinin 2027’de yüzde 60’a kadar gerilemesi bekleniyor. Bu durumun ardında, ABD’nin çip üretiminde yerlileşme yönünde attığı adımlar gösteriliyor. Geçen yıl dünya genelinde çip üretim oranlarına bakıldığında, Güney Kore ve ABD’de bu oranlar yüzde 12, Çin’de ise yüzde 8 olarak kaydedildi.

TRUMP DÖNEMİNDE BEKLENEN ARTIŞ

2027’de çip teknolojisi alanında en büyük sıçramanın, ABD’nin üretim oranını yüzde 12’den yüzde 17’ye çıkarmasıyla gerçekleşeceği öngörülüyor. ABD’deki bu artışın, 2022’de Kongre’den geçen “Çip ve Bilim Yasası” ile sağlanması bekleniyor. Bu yasa ile TSMC ve Samsung gibi yabancı şirketlerin ABD’de gelişmiş çipler üretmesi öngörülüyor.