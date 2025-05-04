Cip Sürücüsü Polis Memuruna Çarptı

MALKARA’DA DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, POLİSE ÇARPARAK KAÇTI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir cip sürücüsü, ‘dur’ ihtarına uymayarak görevli polis memuruna çarptıktan sonra kaçtı. Olay anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

SÜRÜCÜ KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Ahievren Mahallesi’nde D-110 karayolu üzerinde uygulama yapan bölge trafik ekipleri, 61 AEK 606 plakalı cip sürücüsüne ‘dur’ ikazında bulundu. Ancak, sürücü ikaza uymayarak polis memuru R.B.’ye çarptı ve olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücü, Küçükhıdır Mahallesi civarında aracının kontrolünü kaybederek tarlaya takla attı. Kaza sonrası, sürücü olay yerini terk etti, ancak yaklaşık 5 saatlik arama çalışmalarının ardından Çanakkale otoyolu altındaki bir menfezde jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

YARALANAN POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpma sonucunda yaralanan polis memuru R.B., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Hastaneden alınan bilgilere göre, polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edileceği öğrenildi. Olayın ardından, yakalanan sürücünün tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca, sürücünün alkollü olduğu ve kaçma anlarının araç kamerasına yansıdığı belirtildi.