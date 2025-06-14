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Cip Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk Yaptı

TEHLİKELİ YOLCULUK ANLARI KAYDEDİLDİ

Maltepe’de bir cip sürücüsü, seyir halindeyken ayağını camdan çıkararak trafiği tehlikeye sokan anlar yaşadı. Olay, öğle saatlerinde İdealtepe Sahil Yolu’nda gerçekleşti. Sürücü, D-100 Karayolu istikametinde ilerlerken, ayağını camdan sarkıtarak dikkat çekti.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Sürücünün tehlikeli eylemi, çevredeki diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bu görüntüler, hem trafikteki tehlikeye dikkat çekiyor hem de sürücünün dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

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